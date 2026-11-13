在美国，总统唐纳德·特朗普表示，伊斯兰主义运动“穆斯林兄弟会”目前可能比共产主义更危险。在接受保守派电台主持人休·休伊特采访时，他还称必须“中和”该运动。

特朗普的声明

特朗普说：“我认为两者都非常危险。我认为‘穆斯林兄弟会’现在可能更危险。”据他所说，该运动“似乎更受欢迎”，尽管五年前他会对这种比较给出不同的回答。

据The National报道，特朗普表示，历届美国政府把解决这一问题留给了他。美国总统说：“如果用一个更温和的词，他们必须被中和，因为他们在活动，而且他们很疯狂。”

美国当局的行动

2026年1月，美国将穆斯林兄弟会的黎巴嫩、埃及和约旦分支列入恐怖组织名单。约旦分支被指控向哈马斯提供物质支持。

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5月，白宫2026年反恐战略称“穆斯林兄弟会”是“所有现代伊斯兰主义恐怖主义的根源”。参议员特德·克鲁兹敦促国会针对他所认为与该运动有关的美国境内活动采取行动。

得克萨斯州成为首个自行认定“穆斯林兄弟会”为恐怖组织的州。2025年12月，佛罗里达州作出类似决定，并将美国—伊斯兰关系委员会也列入名单。

该运动于20世纪20年代在埃及成立。阿联酋、沙特阿拉伯、埃及、巴林和俄罗斯也将其视为恐怖组织。

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