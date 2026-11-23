美国总统唐纳德·特朗普在华盛顿附近一家高尔夫俱乐部为$TRUMP迷因币最大持有者举行的私人晚宴上表示，他支持加密货币是为了国家的经济竞争力。“我这样做是为了美国……如果我们不做，中国就会做，”他对与会者说，《独立报》报道。

代币价值下跌

这是特朗普为该迷因币最大持有者举办的第三场晚宴。据该媒体报道，$TRUMP此前曾达到75美元，但后来跌至创纪录低点——不足1美元。

参与者根据9月30日至11月16日期间持有$TRUMP的时间加权平均数量进行筛选。组织方称，185个加密钱包符合标准，但比赛结束后，排行榜上列出了130个钱包。

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这些钱包中持有的代币总价值为860万美元。相比之下，在2025年5月的晚宴前，该数额为1.48亿美元，当时有220名富有的加密货币投资者参加了活动。

持有者和收入数据

根据非营利组织Public Citizen为路透社准备的区块链数据分析，晚宴参与者公开排名中超过一半的钱包与不向美国用户提供服务的加密货币交易所直接相关。分析作者认为，这表明这些钱包与外国公民有关联。

路透社还计算称，特朗普家族五个主要加密货币及加密资产相关项目的外部投资者合计损失超过50亿美元。美国总统6月的财务披露显示，$TRUMP迷因币为特朗普家族带来了至少6.35亿美元。总体而言，截至4月，该家族从四个主要加密项目（包括该迷因币）获得的收入至少为23亿美元。

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