据NDTV World报道，美国总统唐纳德·特朗普在阿灵顿国家公墓举行的2026年全国退伍军人节纪念仪式上表示，华盛顿寻求在对伊战争中实现“全面胜利”。他还声称，美国并未发动这场冲突，而德黑兰据他所说自1979年以来一直对美国采取敌对行动。

关于军事行动的声明

特朗普表示，美国的军事行动已大幅削弱伊朗的能力。据他所说，美国以军事力量回应了德黑兰的行动并取得胜利，但华盛顿无意满足于部分成果。

这位美国总统表示，美国寻求的是“全面胜利”，而不是93%的结果。他还声称，伊朗需要25年才能重建因美国行动而被摧毁的部分，并希望不会有进一步的破坏。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

B-2与核计划

特朗普将使用B-2轰炸机与应对伊朗核计划联系起来。他表示，美国没有让德黑兰获得核武器，针对伊朗的行动始于七个月前。据他所说，积极的战斗行动仅持续了数周。

总统还表示，美国在冲突中失去了18人，并相信在战斗行动结束后，世界将变得更加安全与和平。副总统J.D.万斯和退伍军人事务部长道格·柯林斯出席了在阿灵顿举行的仪式。

关注我们在