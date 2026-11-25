在美国，唐纳德·特朗普政府发布了一项命令，要求联邦政府承包商在满足国会调查中的要求之前，通知白宫并获得其同意。这发生在众议院多数席位将于1月转由民主党掌控之前，民主党计划对政府的活动进行审查。

据The Hill报道，新规定可能会使民主党人更难从参与政府合同的公司获取信息。该媒体还指出，特朗普曾威胁要取消与配合国会调查的承包商的资金支持。

民主党的反应

民主党籍众议员丹·戈德曼称该命令的想法本身“很可笑”，但表示，取消合同的威胁可能迫使企业避免与国会合作。他认为，可能对请求的阻拦违反了权力分立的基本原则。

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众议院民主党人杰米·拉斯金表示，公民和公司有义务向国会提供真实证词。众议院监督委员会首席民主党人罗伯特·加西亚称，这项命令是对国会宪法监督权力的攻击。

可能的法律争端

前美国检察官乔伊斯·万斯认为，行政特权应保护内部讨论，而不是商业关系。律师苏珊娜·萨克斯曼·格鲁姆斯曾在众议院监督和政府改革委员会代表民主党人，她表示，承包商可能会夹在国会和行政部门的要求之间。

她表示，一些公司必须遵守国会传票，作为获得政府合同的条件。她推测，法律争端可能会延迟文件移交，而针对该命令的诉讼可能由众议院民主党人、白宫或承包商自身发起。

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