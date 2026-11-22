在美国，总统唐纳德·特朗普表示，股市下跌超过6万亿美元与民主党在11月3日中期选举中的胜利有关。选举后，民主党获得了众议院和参议院的控制权，The Hill报道。

特朗普的声明

特朗普在Truth Social的一篇帖子中写道，在他所说的民主党“奇怪”胜利后，市场损失了超过6万亿美元。他还称，纳斯达克指数下跌了20%，并将此与民主党的政策联系起来，称这些政策反对经济增长并以报复为基础。

总统补充说，如果民主党不改变做法，情况可能会恶化。同时，他表示，美国很快将再次强大起来。

市场走势

据Yahoo Finance数据，截至周五收盘，市场经历了类似的下跌；自第二次世界大战以来，此类跌幅仅出现过五次，其中包括2008年和2001年。

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10月初创下历史新高的纳斯达克综合指数已跌至年初水平以下。截至周五中午，该指数较10月6日创下的27,599.886点纪录收盘位下跌了超过4700点。

贝森特的解释及分析师的评估

美国财政部长斯科特·贝森特表示，股票抛售可能由多种因素共同造成。他在CBS News节目中称，抛售始于民主党在民调中领先之时，并在选举日后加速。

贝森特认为，投资者还对民主党在超级智能发展问题上的立场，以及美联储的强硬表态感到担忧。科技分析师丹·艾夫斯称，科技股面临“完美风暴”，并提到对加强监管人工智能和数据中心的担忧，以及黄仁勋离开英伟达一事。据The Hill报道，英伟达自10月6日的峰值以来已损失约2.7万亿美元市值。

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