特朗普指责伊朗捏造油轮遇袭报道——《耶路撒冷邮报》

美国总统唐纳德·特朗普表示，伊朗据称捏造了有关霍尔木兹海峡油轮遇袭和海雷的报道，以便在11月3日美国国会中期选举前抬高油价。据《耶路撒冷邮报》报道，他于周四在Truth Social上写道。

特朗普称，德黑兰正竭尽所能在选举前抬高油价。他还声称，尽管有船只遇袭的报道，目前通过霍尔木兹海峡的石油比冲突开始前更多。

特朗普还指责伊朗政权杀害抗议者，并重申他不会允许伊朗获得核武器。

关于对伊朗军事行动的声明

在前往爱荷华州参加竞选集会前，特朗普在白宫对记者表示，针对伊朗的军事行动让他付出了政治代价。同时，他表示，美国不能允许伊朗获得核武器。

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这位美国总统还指出，美国民众对这场行动的反应不一。按他的说法，华盛顿已经对伊朗造成重大损害，并可能采取进一步军事行动。

有关油轮的报道

霍尔木兹海峡仍是冲突期间紧张局势最关键的地区之一。对商船的袭击和对海上航行的限制，对经由这条水道的石油供应构成威胁。

伊朗伊斯兰革命卫队海军表示，四艘油轮在夜间遭到击中并起火。伊朗国家通讯社IRNA传播了这一消息。特朗普声称，有关此类袭击的报道是捏造的。

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