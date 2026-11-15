在澳大利亚，跨性别和非二元性别水兵及军官无法开始接受在核动力潜艇服役的培训，原因是澳大利亚军人在美国领土上必须遵守美国规定。根据依据信息公开法披露的澳大利亚国防军内部文件，《卫报》报道。

一份内部简报指出，澳大利亚国防军关于平等与包容的政策没有改变，但美国政府的政策有所不同。在美国服役或接受培训的澳大利亚军人必须遵守美国规定。因此，跨性别和非二元性别军人，以及申请加入澳大利亚国防军的人员，目前无法开始为在核动力攻击型潜艇上服役而进行的培训。

在美国培训

澳大利亚目前尚未拥有自己的核动力潜艇舰队，因此数百名澳大利亚水兵和军官正在美国潜艇和基地接受培训。海军少将蒂什·范·斯特拉伦在一场面向国防领域女性的活动上表示，计划的潜在参与者会被告知需要考虑其他国家的法律和政策。她还表示，目前要派遣一名性别多元人士参加此类培训将会很困难。

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她表示，海军将为这类新兵寻找替代性的职业发展路径。范·斯特拉伦补充说，英国是澳大利亚在AUKUS中的另一合作伙伴，其政策更为自由，因此培训机会可能会在英国出现。

AUKUS船员培训

根据AUKUS协议，澳大利亚计划从2032年开始向美国购买三艘弗吉尼亚级核动力潜艇。此类潜艇的船员编制为135人——超过澳大利亚柯林斯级柴电潜艇的两倍。

澳大利亚国防部长理查德·马尔斯称，AUKUS时间表对人员培训构成重大挑战。与此同时，核动力潜艇舰队的人力资源发展战略呼吁国防部门积极招募代表性不足的群体，包括女性、澳大利亚原住民，以及通常不会考虑从事技术或国防职业的人士。

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