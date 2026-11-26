2026年11月27日，加密货币交易所Deribit上总价值约70亿美元的比特币期权将到期。结算前，交易员已从押注上涨转向防范比特币可能进一步下跌，CoinDesk报道。另有约6亿美元为以太坊期权。

这些合约合计约占该平台所有未平仓头寸的四分之一。11月到期的规模低于10月，当时到期的比特币期权价值为108亿美元，但这段时间内押注的结构发生了显著变化。

防范价格下跌

所有到期日的看跌期权与看涨期权未平仓头寸之比升至0.81，而11月27日到期合约的这一比例升至0.89。10月到期前，该指标为0.55。

交易员可以利用看跌期权保护头寸免受资产价格下跌影响。Deribit首席商务官让-大卫·佩基尼奥向CoinDesk表示，大量未平仓头寸集中在行权价为6万美元及以下的看跌期权中。

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他表示，大规模保护性看跌期权集群位于6万美元、5.8万美元、5万美元和4万美元水平。10月时，比特币交易价格略低于8万美元，最大的押注与行权价在9万至10万美元的看涨期权有关，而通过看跌期权进行的主要保护则设置在7万美元和7.5万美元。

波动性上升

比特币的隐含波动率也有所上升。追踪BTC预期30日波动的Deribit DVOL指数从10月的38升至55.45。在此之前，该指数一直处于34至43的数月区间内。

市场也转为现货溢价倒挂：短期期权的隐含波动率高于长期期权。最近到期期限的隐含波动率约为68%，12月初约为53%，2027年第二和第三季度则为47%至48%。这表明，市场参与者认为未来几周的波动风险高于更远期的风险。

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