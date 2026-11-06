全球最大的石油交易商正在与美国官员谈判，以获得购买或租赁受美国制裁的油轮的许可证，涉及约50艘船只。正如OilPrice报道，Trafigura、Vitol、Mercuria和阿布扎比国家石油公司均参与了谈判。

据该刊援引的彭博社数据，美国财政部官员正在考虑逐案批准此类许可证。目前尚未作出最终决定。

船舶短缺与运价上涨

这一倡议是在全球市场油轮短缺以及海运石油成本大幅上涨的背景下提出的。航运受扰迫使油轮选择更长的航线，推高了保险成本，并导致霍尔木兹海峡附近出现低效转运。

10月，从美国墨西哥湾沿岸前往中国的超级油轮租船费用接近8000万美元，约为冲突开始前平均水平的十倍。Valero上个月估计，将美国石油运往亚洲的成本为每桶30至35美元，而一年前约为5美元。

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哪些船只可能重返市场

高运价已经影响需求：10月，亚洲对11月交付的美国石油订单减少了约50%。这可能使供应量降至七年来的最低水平。

美国能源部长克里斯·赖特此前表示，华盛顿正在研究相关机制，投资者可据此购买并维修受制裁油轮，用于运输合法石油货物。根据彭博社汇总的美国财政部数据，截至11月4日，共有1568艘船只受到美国制裁，其中包括462艘原油运输油轮。

与此同时，影响将取决于究竟哪些船只获得许可。让闲置油轮恢复运营将增加实际运输能力，而将已经运输受制裁石油的船只合法化，影响则会小得多。其中一部分油轮已经老旧，需要维修、检查和保险；美国的许可也不会取消欧盟或英国的限制。

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