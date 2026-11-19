最大的国际石油交易商正与国有企业QatarEnergy就2027年卡塔尔原油年度供应进行谈判。OilPrice报道称，谈判主要涉及Qatar Marine和Qatar Land两个油种。

据该媒体援引彭博社消息，熟悉谈判进展的匿名消息人士透露了相关谈判。由于经由霍尔木兹海峡航运面临风险，一些炼油厂仍不急于签订明年从波斯湾供应原油的合同。

交易商需求

相比之下，贸易公司准备签订覆盖整个2027年的协议。OilPrice称，推动这一趋势的因素包括经霍尔木兹海峡运输量恢复、中东原油价格因预期供应过剩而下降，以及来自炼油商的竞争减弱。

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该媒体指出，自与伊朗的战争开始后，交易商在将原油运出波斯湾方面承担了更显著的角色。自8月以来，经霍尔木兹海峡的原油流量已恢复至接近战前水平。

经霍尔木兹海峡运输

10月，尽管油轮遇袭次数最多，穿越该海峡的运输仍得以维持：生产商和交易商已适应在阿曼湾进行船对船货物转运。OilPrice称，10月较小型油轮经该海峡运出的原油量为战争开始以来最高。

9月和10月初，超级油轮运输费率达到创纪录水平。由于大型油轮面临的风险上升，卖方、交易商、航运公司和买方更常使用较小的船舶。

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