奥地利国家队教练安德烈亚斯·维德赫尔茨尔在德国拒绝了加入德国国家跳台滑雪队教练组的邀请，该队当时正在寻找斯特凡·霍恩加赫的替代者。Interia Sport报道称，消息援引了这位奥地利专家接受《Kleine Zeitung》采访时的说法。

拒绝离开奥地利

维德赫尔茨尔表示，尽管这份邀请颇具吸引力，但他并未计划更换工作地点。他称，对奥地利的眷恋以及对自己所处体系的满意影响了这一决定。这位教练强调，他认为自己是一名爱国者，并重视奥地利的训练体系。

斯特凡·霍恩加赫于2019年3月结束与波兰滑雪协会的合作后，执教德国男子国家队。在德国队工作七年后，这位奥地利人离开了该队教练组并返回波兰。在那里，他成为国家队跳台滑雪训练体系的协调员。

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德国的新教练

最终，44岁的安德烈亚斯·米特尔接替霍恩加赫，进入德国队教练组。此前，他于2009年至2011年担任奥地利B队助理教练，在2011/2012赛季独立执教奥地利C队，并带领国家队参加青年世锦赛。

米特尔还曾在施塔姆斯的一所体育学校工作，2012年至2016年担任奥地利B队主教练，并从2016年3月至2017/2018赛季结束担任芬兰跳台滑雪国家队主教练。

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