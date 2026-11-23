马德里竞技主教练迭戈·西蒙尼创下了西甲主帅胜场数纪录。11月22日，在西班牙赫塔费进行的一场比赛中，他的球队以3比0战胜赫塔费，这也是这名阿根廷人在西班牙联赛中的第345场胜利。

567场比赛后创下纪录

西蒙尼超越了前马竞主帅路易斯·阿拉贡内斯的纪录，后者在西甲取得了344场胜利。现任马德里球队主帅在个人第567场比赛中达到345胜，比阿拉贡内斯少用了189场比赛。

西蒙尼在胜利后表示：“这让我感到高兴。我通常找不到太多值得高兴的理由，但这背后有难以置信的工作量。”据Channel NewsAsia援引路透社报道。

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在俱乐部执教超过十年

西蒙尼于2011年接手马竞，当时球队正经历一段艰难时期。在他的任期内，俱乐部赢得了八座奖杯。这一时期最痛苦的两段经历，是在欧冠决赛中输给同城对手皇家马德里：马德里这支球队在一场决赛中点球大战失利，另一场则是在补时阶段被扳平后于加时赛落败。

回应批评

这名教练还回应了外界对马竞防守风格的普遍批评。他对Movistar电视台表示：“我们面临持续的批评。我并不太在意，但我会将其考虑在内。有一种说法称我们是一支防守型球队，仿佛我们总是只为防守而踢球。只靠防守不可能赢下345场比赛。这可能吗？”

阿拉贡内斯在2004年取得了自己最后一场西甲胜利。因此，西班牙联赛胜场数最多的主帅纪录在22年后从一位马竞代表转移到了另一位马竞代表手中。

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