德拉富恩特称亚马尔已准备好出战英格兰 — 《卫报》

西班牙国家队主教练路易斯·德拉富恩特表示，巴塞罗那边锋拉明·亚马尔状态良好，并期待着对阵英格兰的比赛。这场比赛将于周日在马德里的大都会球场举行，是欧洲国家联赛小组赛最后一轮赛事。

据《卫报》报道，德拉富恩特在西班牙队以2比0战胜捷克队后作出了这一表态。亚马尔没有在球队前往布拉格之前与球队会合，但主教练表示，这名球员已从巴塞罗那抵达国家队驻地。

亚马尔的状态与争议

德拉富恩特解释说，亚马尔的膝盖感到不适，检查发现膝盖有积液。主教练认为，这名球员最好留下休息和治疗，而不是随队前往捷克。布拉格比赛前，主教练曾表示，他乐观地看待亚马尔周五加入国家队的可能性。

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这名球员在对阵捷克队前缺阵，引发了西班牙国内关于他可能受到特殊待遇的讨论。与此同时，前锋米克尔·奥亚萨瓦尔也采用了类似安排。德拉富恩特驳斥了这种猜测，称有关亚马尔状态的讨论中存在不实说法和不够准确之处，这令他感到不快。

备战对阵英格兰的比赛

此前，巴塞罗那与西班牙足协曾就亚马尔的比赛负荷存在分歧。这家加泰罗尼亚俱乐部的主教练汉斯·弗里克表示，国家队没有给予这名球员足够的照顾，而德拉富恩特则对这一评价表示惊讶。

从布拉格返回后，西班牙国家队在马德里附近拉斯罗萨斯的训练基地进行了训练。近期刚成为父亲的奥亚萨瓦尔也加入了球队。由于伤病，达尼·奥尔莫和西班牙队队长罗德里将不会出战与英格兰的比赛。英格兰是西班牙在柏林举行的2024年欧洲杯决赛中击败的对手，后卫保·库巴西也将随国家队集训。

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