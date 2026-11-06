在波兰，国家足球队主教练扬·乌尔班没有将博洛尼亚门将卢卡什·斯科鲁普斯基列入11月集训名单。门将名单包括斯瓦沃米尔·阿布拉莫维奇、马特乌什·科哈尔斯基和巴尔托什·德龙戈夫斯基。

押注更年轻的门将

据Interia Sport报道，乌尔班解释称，这一决定是出于希望给其他更年轻球员机会的考虑。他表示，如果球队能够使用马尔钦·布乌卡和卡米尔·格拉巴拉，名单可能会有所不同；两人最近一直在竞争主力门将的位置。

主教练还指出，由于门将受伤，马尔钦·布乌卡在欧国联比赛和友谊赛中获得了最多机会。乌尔班表示，他抓住了自己的机会，但伤病情况可能难以预测。

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斯科鲁普斯基在国家队的经验

乌尔班称门将的情况很复杂，并指出斯科鲁普斯基在多年间仅为国家队出场15次。他认为，波兰队总体上缺乏这一位置的经验。

主教练还提到了克拉科夫维斯瓦队的马尔切尔·卢比克，他在耶日·布热切克执教的青年国家队表现出色后，本有可能进入征召名单。谈及斯科鲁普斯基的缺席时，乌尔班表示，他并非只根据球队当前需求作出决定，也考虑未来的友谊赛和欧国联。他补充说，他与这名35岁门将之间不存在冲突，而斯科鲁普斯基大约已有一年未进入国家队名单。

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