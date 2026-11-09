主教练扬·乌尔班首次征召20岁的奥斯卡·库比亚克入选波兰国家队，参加对阵罗马尼亚和瑞典的欧国联比赛。这名布拉格斯拉维亚球员在从波兰低级别联赛进入捷克联赛和欧冠后，获得了国家一线队的征召，Interia Sport报道。

经由阿尔卡和索库乌的道路

这名足球运动员起步于克鲁什维察的戈普沃，12岁时转投希维切的维达。他在16岁生日前便进入该俱乐部一线队，并在15岁10个月11天时完成成年队足球首秀。2024/2025赛季，库比亚克在波兰第三级别联赛出场25次，打进4球。

2025年夏天，这名球员转会至当时升入波兰顶级联赛的格丁尼亚阿尔卡。他被租借至克莱切夫索库乌，并在2025年秋季出场18次，打进14球，送出5次助攻。阿尔卡提前召回了这名球员，随后他在春季对阵什切青波贡的比赛中完成波兰顶级联赛首秀。库比亚克在14场联赛中打进3球。

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与斯拉维亚签约及欧冠联赛

2026年夏天，库比亚克与布拉格斯拉维亚签下了一份至2030年6月的合同。由于在赛季备战期间受伤，他代表这家捷克俱乐部的首秀推迟至9月5日，当时斯拉维亚以4:0击败布尔诺兹布罗约夫卡。

9月10日，这名波兰球员在对阵法国朗斯的比赛中首发出场，完成欧冠首秀。他在这项赛事中出场4次。总体而言，库比亚克本赛季代表斯拉维亚出场12次，踢了725分钟，并送出2次助攻。2026年早些时候，他也曾收到波兰U-20和U-21国家队的征召，但伤病使他无法在9月代表U-21队出场。

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