在波兰，足球俱乐部克拉科夫维耶奇斯塔任命雅切克·泽林斯基为一线队主教练。卢卡什·托姆奇克成为他的第一助理。两位专家均签署了至赛季结束的合同，并附带续约选项，Interia Sport报道。

五连败后的变动

泽林斯基接替了热利科·科皮奇，后者在周六以1比2负于扎布热戈尔尼克后离开俱乐部。维耶奇斯塔遭遇五连败，以8分排名波兰超级联赛积分榜末位。

科皮奇是维耶奇斯塔本赛季的第二位主教练。球队升入顶级联赛后，由卡齐米日·莫斯卡尔执教；他在赛季开局不佳后被解职。这位克罗地亚教练带队参加了11场比赛：10场联赛和1场波兰杯。在此期间，俱乐部取得1场胜利和2场平局。

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泽林斯基的经验

泽林斯基于1995年开始教练生涯。他曾在不同时期执教凯尔采科罗纳、波兹南莱赫、格利维采皮亚斯特、华沙波洛尼亚、霍茹夫鲁赫、格丁尼亚阿尔卡，并两度执教克拉科维亚。

这名教练最近的工作是在凯尔采科罗纳，他于2024年8月至2026年10月执教该队。在他的带领下，球队在84场正式比赛中取得32胜、24平和28负。2010年，泽林斯基随莱赫赢得波兰冠军；2009年，他随这家波兹南俱乐部夺得波兰超级杯。

国家队比赛日间歇后，维耶奇斯塔在年底前还将进行4场联赛比赛。球队下一场比赛将于11月23日在主场迎战卢布林汽车。

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