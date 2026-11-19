阿根廷主教练毛里西奥·波切蒂诺于周三上午抵达位于英格兰的曼联。据《日本时报》报道，这位54岁的教练在执教美国国家队的最后一场比赛后从辛辛那提飞抵。英格兰足球超级联赛赛季进行了10轮后，曼联排名第18位。

美国国家队比赛后的飞行

波切蒂诺在从辛辛那提飞行7小时后，在Instagram上发布了一张从飞机上拍摄的曼彻斯特照片。周二美国国家队战胜海地后不久，一架私人飞机将他送往英格兰，这位教练随即被送往俱乐部位于卡灵顿的训练基地。

曼联上周五在解雇迈克尔·卡里克后宣布任命波切蒂诺。这位教练推迟前往俱乐部，以带领美国国家队参加中北美及加勒比海国家联赛两回合制四分之一决赛。

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对阵利物浦的比赛

周日，曼联将客场对阵宿敌利物浦。球队在10场联赛中仅取得一场胜利，排名第18位。这是该俱乐部自1986—1987赛季以来，在顶级联赛这个赛季阶段的最低排名。

曼联自2013年以来一直未能赢得英格兰冠军，当时长期执教球队的教练亚历克斯·弗格森结束了职业生涯。波切蒂诺执教生涯中唯一的联赛冠军头衔是随巴黎圣日耳曼获得的。

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