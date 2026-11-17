新西兰橄榄球队主教练戴夫·雷尼表示，球队在加的夫不敌威尔士，让自己和国家都失望了。在特威克纳姆对阵英格兰之前，他预计比赛强度会更大，《卫报》报道。

对失利的反应

雷尼同意，周一的比赛复盘会议对球员和教练组而言都不轻松。他表示，在一周开始时，重要的是相互要求承担责任。教练也承认了自己的责任，并对球队表示，他上周本可以把工作做得更好。

这位主帅要求橄榄球员保留失利后的感受，以此作为动力。他表示，对阵英格兰的阵容将有所不同，因为他计划选择最强的可用阵容。与此同时，雷尼认为，在加的夫出场的球队也本应足够强大以赢得比赛，尽管许多领袖球员留在了看台上。

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备战与英格兰的比赛

雷尼称，球队在上一场比赛中承压时的沟通是一个问题。他表示，由于噪音，球员很难听到队友的声音，而且在一些回合中，他们过度缩窄了注意力，未能利用机会。教练列举了10个球队本可以踢得更好的场面。

球队也在为特威克纳姆喧闹的氛围做准备。雷尼指出，那里不会像加的夫那样嘈杂，因为体育场没有顶棚，但氛围仍会很热烈。作为备战方案之一，球队正考虑在训练场周围安装扬声器。

在与英格兰的比赛中，新西兰队将无法依靠昆恩·图佩亚，他已被送回家中，从拇指骨折中恢复。安东·利纳特-布朗很可能会与乔迪·巴雷特一同担任中场。雷尼也希望边锋威尔·乔丹能够出场：据教练称，他目前能以约80%的状态正常训练。

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