新西兰橄榄球主教练戴夫·雷尼表示，他将为球队在英格兰伦敦特威克纳姆球场负于英格兰承担责任。这是全黑队在2026年的第五场失利——这只是球队历史上第三次在一个自然年内输掉如此多场比赛。

雷尼承认表现不佳

赛后，雷尼表示，他的球队与英格兰队的水平“相差甚远”。他将这场比赛与此前的一场比赛作比较，当时新西兰意外负于威尔士，这是73年来首次。雷尼当时表示，球队“辜负了自己的国家”，并称对阵英格兰的表现更糟。

雷尼说：“如果看看上周，我们只是在把握机会方面有所欠缺。除此之外，我们踢出了不少精彩的橄榄球，但今天我们与对手相差甚远。”据《日本时报》报道。

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年末最后一场比赛前的压力

新西兰在2026年还剩一场比赛。雷尼被问及他所面临的压力，以及与前任斯科特·罗伯逊的相似之处：去年，全黑队在特威克纳姆冲击大满贯的希望破灭，罗伯逊此后只再带队参加了一场比赛便离开了职位。

雷尼回应称，主教练要对所有结果负责，并承认自己在这次失利中扮演了重要角色。同时，他表示相信球队能够为年度最后一场比赛重新振作，因为球员们“极其失望”，并将努力扭转局面。

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