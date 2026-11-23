南非橄榄球队主教练拉西·埃拉斯穆斯在球队于爱尔兰都柏林不敌爱尔兰后表示，他将在周日于特威克纳姆举行的对阵法国的Nations Championship决赛期间主持在线观赛活动。这距离世界橄榄球协会对他处以禁赛六场并禁止其在比赛日参与任何活动仅过去两周。

据天空体育新闻报道，埃拉斯穆斯在南非以17:20负于爱尔兰期间已经主持过一次在线观赛活动。他当时身处球队酒店，在直播的大部分时间处于静音状态，但有人看到他戴着耳机：这名教练正与一名身份不明的人交谈，并用手遮住嘴巴。

南非教练组否认存在联系

埃拉斯穆斯的助手否认了他在对阵爱尔兰的比赛中向教练组传递信息的说法。助理教练费利克斯·琼斯表示，球队正忙于这场测试赛，他不知道埃拉斯穆斯是否给任何人打电话或传递信息。另一名助理教练姆兹万迪莱·斯蒂克称，教练们专注于比赛。

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对埃拉斯穆斯的处罚是Aviva体育场比赛前的主要话题之一。如果埃拉斯穆斯被记录到批评裁判判罚，或与球员或教练组成员交流，这次在线观赛可能被视为违反世界橄榄球协会规则。

处罚与晋级决赛

在南非于巴黎负于法国后，埃拉斯穆斯对橄榄球中可能存在的假球和操纵提出质疑，世界橄榄球协会因此对这位54岁的教练作出处罚。他还询问，为何几次他认为属于hip-drop类型的擒抱没有受到处罚。

尽管在都柏林失利，南非凭借失利奖励积分晋级Nations Championship决赛。爱尔兰在六场赛事中取得第五场胜利后，将与澳大利亚进行季军争夺战。

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