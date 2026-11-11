波切蒂诺据称已与曼联达成合同协议——Interia Sport

据媒体报道，在英国曼彻斯特，教练毛里西奥·波切蒂诺已就与英格兰俱乐部曼彻斯特联队的合同达成协议。据Interia Sport报道，Marca记者马泰奥·莫雷托和《太阳报》记者塞缪尔·勒克赫斯特周三写道。

可能离开美国国家队

波切蒂诺于2024年9月执教美国国家队。在2026年世界杯上，球队晋级16强。赛事结束两周后，这位阿根廷教练续签了协议，但保留了提前离开的可能性。

据勒克赫斯特消息，曼联几乎已完成波切蒂诺合同的手续。根据他的信息，俱乐部仍需决定何时向美国足球协会支付740万英镑，以提前解除与该教练的协议。

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曼联可能发生变动

报道还称，迈克尔·卡里克及其教练团队可能在周四被解雇。这一决定的预计成本约为500万英镑。如果波切蒂诺被任命，曼联自亚历克斯·弗格森时代结束后，即自2013/14赛季以来，在解雇教练上的支出可能超过1亿英镑。

《纽约时报》记者保罗·特诺里奥、亨利·布什内尔和汤姆·博格特报道称，美国足球协会可能将佩普·瓜迪奥拉视为接替波切蒂诺的首要候选人。同时，他们指出，邀请瓜迪奥拉并不容易，尤其是因为他最近拒绝执教意大利国家队。

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