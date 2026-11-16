托马斯·弗兰克原则上同意执教水晶宫——天空体育新闻

在英国，丹麦教练托马斯·弗兰克已原则上与水晶宫就合同条款达成一致，并将成为该俱乐部的新任主教练。天空体育新闻对此进行了报道。

预计将在未来24至48小时内宣布这一任命。弗兰克将于本周抵达伦敦，以完成转会。

接替皮埃尔·萨热

弗兰克将接替皮埃尔·萨热，后者在球队本赛季联赛遭遇第七场失利——负于利物浦后，于11月12日被解雇。水晶宫夏天还考虑过其他候选人，其中包括弗兰克·兰帕德、肖恩·戴奇、维托尔·佩雷拉、金·海尔贝里、维托尔·马托斯、托尼·波波维奇、延斯·贝特尔·阿斯库和奥勒·维尔纳。

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弗兰克的经验

弗兰克在2018年至2025年间执教布伦特福德。他带领球队升入英超，并帮助球队在顶级联赛站稳脚跟，其中包括在2023年获得第九名。

上赛季，这位教练接替安格·波斯特科格鲁执掌托特纳姆热刺，但不到八个月后便被解雇。当时球队排名第16位，领先降级区5分。

目前，水晶宫以7分位居英超积分榜末位，落后安全区2分。球队下一场联赛将于11月21日客场对阵排名第17位的考文垂。

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