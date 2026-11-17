德国国家队主教练尤尔根·克洛普表示，国际足联主席詹尼·因凡蒂诺应该被替换。克洛普认为，在因凡蒂诺的领导下，世界足球管理机构的运作比在其前任塞普·布拉特任内更糟。

克洛普的声明

据《塞浦路斯邮报》报道，克洛普在德国队于欧国联以5比0战胜荷兰队的前一天出席了新闻发布会。他说：“大家的看法是一致的：作出改变是恰当的。我没想到塞普·布拉特之后情况还能变得更糟，但有人做到了。”

这位教练表示，如果因凡蒂诺离任，该组织的下一任主席可能会做得更好。克洛普补充说，足球界有人关心足球的未来，并且不拥有与此相关的经济利益。他认为，选举其中一人担任国际足联主席将是有益的。

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国际足联领导层背景

因凡蒂诺于2016年当选国际足联主席，当时布拉特的任期在一桩腐败丑闻的背景下结束。此后，布拉特在一宗瑞士刑事案件中被判无罪，该案涉及向前欧足联主席米歇尔·普拉蒂尼支付200万瑞士法郎。

因凡蒂诺打算在2027年3月寻求连任，并表示将留任。今年7月，在一次试图为国际足联新的商业架构吸引私人投资者的行动失败后，他受到批评。该架构原计划拥有与赛事相关的权利，其中包括世界杯。

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