南非橄榄球队主教练拉西·埃拉斯穆斯在以19比21负于法国队后表示，视频裁判在可能违反规则的情况下未采取行动，可能影响了比赛结果。《卫报》报道。

对视频裁判的质疑

埃拉斯穆斯称，法国橄榄球运动员实施了17次非法的hip-drop抱摔，但场上裁判和电视比赛官员，即视频裁判，均未对这些事件作出回应。

这位教练表示，如果视频裁判没有发现可能存在的违规行为，这可能表明技术存在问题。如果他看到了这些情况却决定不介入，埃拉斯穆斯提出疑问，这是否意味着对比赛或其结果的操纵。与此同时，他强调，自己并未指控裁判。

这位教练还承认，世界橄榄球联合会试图限制视频裁判的介入，以免打断比赛进程。

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对阵爱尔兰的比赛和此前的处罚

埃拉斯穆斯是在南非队于都柏林对阵爱尔兰队的测试赛前发表这些言论的。在同一场新闻发布会上，他表示爱尔兰司克兰半卫萨姆·普伦德加斯特或许能够出场，尽管他在对阵斐济队的比赛后，因可能实施非法hip-drop抱摔而被提交纪律审查。

世界橄榄球联合会未就埃拉斯穆斯的言论公开发表评论。该组织通常不会在决定启动正式调查之前，就潜在的纪律案件发表评论。

2021年，埃拉斯穆斯因在社交媒体上评论裁判，被禁赛两个月，并被禁止在10个月内参加南非国家队的比赛。次年，世界橄榄球联合会在审查其批评裁判的帖文后，禁止他参加国家队的两场比赛。

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