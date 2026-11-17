南非国家橄榄球队主教练拉西·埃拉斯穆斯因就对阵法国的比赛中裁判问题发表言论，被禁赛六场。南非队以19:21输掉了这场比赛。Channel NewsAsia于11月17日援引世界橄榄球协会的消息报道了这一决定。

对阵法国赛后的评论

在国家锦标赛的一场比赛后，埃拉斯穆斯谈到可能存在“操纵比赛”，并称裁判没有对法国橄榄球运动员17次伴随膝盖落地的擒抱作出反应。这名教练还质疑了电视比赛官员的行为，称该官员要么因技术问题没有看到这些事件，要么决定不进行干预。

此外，埃拉斯穆斯表示，在纪律问题上，其球队可能受到与北半球球队不同的对待。

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禁赛条件

根据世界橄榄球协会的信息，禁赛适用于埃拉斯穆斯以任何方式参与比赛，包括执教工作、进入体育场或教练席、与裁判沟通以及履行媒体职责。

如果上诉未能改变决定，埃拉斯穆斯将缺席对阵爱尔兰的比赛、国家锦标赛的决赛周末，以及南非队在2027年的前四场比赛。南非橄榄球联合会SA Rugby表示，这名教练将要求就违规行为举行完整听证会，以解释其言论的背景，并向委员会保证，他无意将隐秘动机归因于裁判。

世界橄榄球协会强调，各队均有既定程序在赛前和赛后提出有关裁判执法的问题，而对决定提出异议并不等于质疑裁判的正直性。2021年，在批评澳大利亚裁判尼克·贝里后，埃拉斯穆斯已被禁止以任何形式参与橄榄球活动两个月，并被禁止在比赛日与南非国家队工作十个半月。

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