英格兰女足主教练萨里娜·维格曼首次征召前锋伊索贝尔·古德温和门将凯蒂·考克斯进入国家队，参加对阵乌克兰的两场2027年世界杯预选赛附加赛。两名球员此前均未入选成年国家队，《卫报》报道。

押注年轻球员

维格曼表示，国家队年轻球员的潜力是她决定将合同续约至2029年欧洲杯结束后的因素之一。她说，球队中正涌现出具有很高潜力、能够成长至世界级水平的球员。主教练补充说，她希望在集训期间为她们的发展作出贡献，尽管大部分培养工作在俱乐部进行。

这份由25名球员组成的名单中，有10名球员代表英格兰队出场次数不足10次。

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古德温和考克斯入选名单

23岁的古德温效力于伦敦城雌狮队。在维格曼到酋长球场现场观看的周日对阵阿森纳的比赛中，她打入一球。主教练称赞了这名前锋的速度、头球能力和进球能力，并表示她仍在不断进步。

20岁的考克斯属于切尔西，目前以租借身份效力于英格兰女足联赛第二级别的诺丁汉森林队。维格曼无法征召数名受伤球员，其中包括劳伦·詹姆斯和亚历克斯·格林伍德。英格兰将于12月1日在西班牙的中立场地与乌克兰进行首回合比赛，四天后两队将在温布利球场交手。

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