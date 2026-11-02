在澳大利亚阿德莱德，南澳大利亚州民事与行政仲裁庭维持了禁止一名体育教练从事儿童相关工作的决定。该决定是在审查其与一名青少年在Facebook上的通信后作出的，据澳大利亚广播公司新闻报道。

超过140条信息

仲裁庭认定，该男子在四个月内通过Facebook向这名青少年发送了超过140条信息。裁决指出，这些通信显示出“不得当且过度亲昵的沟通模式”。

仲裁庭称，即使在该儿童要求他停止后，这名教练仍发起并持续保持联系。通信中没有露骨的性内容，但该机构注意到双方缺乏适当界限以及这段关系的隐蔽性质。仲裁庭认为，仅凭这些信息就足以将该男子视为对儿童构成不可接受风险的人。

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复审禁令

此前，社会服务部向该男子发出通知，禁止他从事与儿童有关的工作。该教练要求复审这一决定，但仲裁庭维持了禁令。

去年，南澳大利亚州地区法院宣告该男子无罪；他被控以意图诱使儿童参与性活动而进行通信，但被指控的罪行未能被排除合理怀疑地证明。与此同时，仲裁庭指出，该教练没有否认这些通信，并承认其不当。该机构列举的其他越界行为包括要求提供Snapchat账号信息，以及在22:00给儿童打电话。

仲裁庭还考虑到，该男子此前曾被认定犯有与不诚实行为有关的罪行。仲裁庭同意该部门的看法，即该教练的行为严重违反了职业界限，这些信息具有与诱骗行为相关的特征。裁决强调，儿童的安全与保护必须是首要优先事项。

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