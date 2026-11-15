澳大利亚一项涉及120人的随机研究显示，在服用替尔扎肽期间进行力量训练可减少瘦软组织流失，并有助于提升肌肉力量。《耶路撒冷邮报》报道了西澳大利亚大学研究人员开展的这项试验结果。

40周观察

研究参与者为50至70岁的男性和绝经后女性，均患有肥胖症，或超重并伴有一种共病。他们均未患有2型糖尿病。所有参与者均接受替尔扎肽——Mounjaro和Zepbound药物的活性成分——并获得有关蛋白质、膳食纤维和饮水的总体建议。

在40周期间，一组被安排每周进行三次力量训练，另一组则维持其通常的活动水平。两组的平均体重减轻均约为22公斤。

组织流失的差异

进行抗阻训练的参与者平均流失了3.57公斤瘦软组织。通常活动水平组的这一数值为4.67公斤。差异约为1.1公斤。

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训练组的上肢和下肢力量有所提高，而通常活动水平组则出现下降。这一点尤其在卧推和膝关节伸展测试中得到记录。

研究负责人丹尼·格林教授表示，治疗应在减重过程中支持身体功能。他说，规律的力量训练结合替尔扎肽治疗可能减少肌肉流失并提高力量。同时，这些结果涉及特定的锻炼方案和特定患者群体，因此不能自动推广到其他减重药物或其他训练方案。

该研究发表于《Nature Medicine》期刊。礼来公司提供了药物，但据该大学称，该公司未参与试验的设计、实施或评估。几位作者披露曾获得付款，或与制药公司或食品公司存在咨询关系。

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