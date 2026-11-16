由“西奥多·罗斯福”号航空母舰领衔的航母战斗群已进入美国中央司令部在中东的责任区。因此，目前有三个美国航母战斗群同时驻留在该地区，其中还包括“乔治·华盛顿”号和“乔治·H.W.·布什”号，《耶路撒冷邮报报道》。

地区内的三个航母战斗群

在与伊朗关系紧张的背景下，三个航母战斗群的集中部署意味着美国海军在中东的大规模存在。该报指出，类似部署曾在4月出现：当时三艘美国航母同时在该地区行动，这是自2003年伊拉克战争开始以来首次。

目前尚不清楚这三个战斗群将在美国中央司令部责任区停留多久。按照此前预期，“西奥多·罗斯福”号将替换已经驻留当地的两艘航母中的一艘，但美国官员表示，如有必要，三者都可能留下。

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围绕伊朗的局势

据该报报道，美国总统唐纳德·特朗普正在考虑在对伊战争中的进一步行动。他告诉高级顾问，如果伊朗或德黑兰支持的胡塞武装不袭击美国利益，他可能会避免发动新的打击。沙特阿拉伯王储穆罕默德·本·萨勒曼和土耳其总统雷杰普·塔伊普·埃尔多安呼吁特朗普避免新一轮军事升级。

据路透社消息，以色列官员继续说服华盛顿考虑恢复针对伊朗的大规模军事行动。《华尔街日报》报道，美国情报机构估计，伊朗剩余的导弹库存为1,500至2,500枚。官员们表示，由于难以确定可供使用或储存在库存中的导弹数量，这一评估的可信度较低。

特朗普亚洲之行

特朗普将前往亚洲，在马尼拉会见东南亚国家领导人后访问中国。在深圳，他计划参加亚太经合组织峰会，与中国国家主席习近平举行双边会晤并共进工作午餐。此次访问结束时，预计还将举行特朗普、习近平和俄罗斯联邦总统——侵略国领导人——弗拉基米尔·普京的三方会晤。白宫确认，伊朗问题以及削减三国核武库的可能性将是会谈议题之一。

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