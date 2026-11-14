在俄罗斯莫斯科，特列季亚科夫画廊取消了纪录片《我们不相识》的放映。该片讲述了聚集在基泰格罗德地区的另类亚文化青少年。据Meduza报道，画廊电影项目“日常生活的地平线”策展人、影评人基里尔·阿尔塔莫诺夫透露了这一消息。

放映被无限期推迟

该场放映原定于11月14日举行。阿尔塔莫诺夫表示，放映被无限期推迟。报道画廊电影项目的Telegram频道Kino v Tretyakovke称，原因是“列昂·巴克斯特”展览满场，导致技术和后勤服务部门的工作负荷增加。

这部纪录片讲述什么

该片由尤利娅·古斯科娃执导，于2026年6月在Beat Film Festival电影节首次展映。影片主人公是17岁的格列布，他来到基泰格罗德后，立即加入了一群染着头发、穿着品牌服装并有纹身的另类亚文化代表。

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根据影片介绍，片中人物寻找朋友和娱乐，也讨论相识以及成年生活的计划。

基泰格罗德附近的拘留事件

11月7日晚，基泰格罗德地铁站附近发生大规模拘留。来自另类亚文化的年轻人已连续第二年在该地区聚集。在青少年通常见面的“戈尔卡”公园附近，被拘留人数估计为150至200人。

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