HBO已确认，医疗剧《匹兹堡急诊室》第三季将于2027年1月7日在美国开播。NME援引该剧的一支短预告片报道了首播日期。

15集每周更新

新一季将由15集组成，每周播出一集。大结局预计将于2027年4月15日播出。在HBO Max上线后，第三季预计也将于2027年1月在英国上线。

诺亚·怀尔将继续饰演迈克尔·“罗比”·罗比纳维奇医生，帕特里克·鲍尔、凯瑟琳·拉纳萨、菲奥娜·杜里夫、泰勒·迪尔登、艾萨·布里奥内斯、杰兰·豪厄尔、沙巴娜·阿齐兹、艾莎·哈里斯、塞皮德·莫阿菲和肖恩·哈托西也将回归。苏普里娅·加内什在前两季中饰演高级住院医师萨米拉·莫汉，她不会在续集中出现。

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故事将发生在2026年11月

据怀尔介绍，本季事件将发生在2026年11月12日。该剧将涉及与唐纳德·特朗普的“One Big Beautiful Bill”相关的医疗保险预期变化，演员称这些变化预计将在1月出现。

怀尔还表示，剧情将涉及医院附近无家可归者营地的话题。官方简介称，《匹兹堡急诊室》通过匹兹堡一家现代医院工作人员的故事，真实展现了美国医疗工作者面临的挑战。

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