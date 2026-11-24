英国伦敦的摩根大通、汇丰银行和StoneX首次进行了涉及实物金条数字化部分所有权的交易。银行测试了一种机制，可交易金条份额并将其用作抵押品，而无需将金属实物从金库中转移。据CoinDesk报道。

金条份额交易

这些交易于上周进行，使用的是世界黄金协会（World Gold Council，WGC）开发的系统。该机制名为pooled gold interests， предусматривает对存放在金库中的金条实行数字化部分所有权。

WGC首席执行官戴维·泰特表示，领先机构首次完成了真实的转让、结算以及将实物黄金部分所有权用作抵押品的交易。银行未披露试验中交易的黄金价值。

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伦敦黄金市场

伦敦场外黄金市场每天处理的交易额超过1800亿美元。根据WGC和伦敦金银市场协会的数据，截至8月，伦敦金库中储存的黄金价值为1.4万亿美元。

伦敦大多数黄金通过未分配黄金合约进行交易：买家并不拥有特定金条，如果托管银行破产，其资产可能面临风险。新系统目前仍处于测试阶段：WGC尚未确定管理该系统的最终规则和更广泛推出的时间表。

这项试验可能有助于伦敦与亚洲市场竞争。从历史上看，按名义价值计算，伦敦约占全球黄金交易的70%，不过这一估计是在亚洲市场近期增长之前作出的。7月，香港与上海黄金交易所开始测试其自有的黄金交易清算和结算系统。

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