苏丹、索马里和印度尼西亚代表接收了来自叙利亚东北部哈塞克省罗杰营地的又一批本国公民。该营地收容了恐怖组织“伊斯兰国”武装人员家属中的妇女和儿童。

据Asharq Al-Awsat报道，移交发生在三天前外国代表访问期间，叙利亚官员和内部安全部队人员陪同了他们。哈塞克居民易卜拉欣·哈拉比向该媒体表示，代表团还会见了居住在营地内的妇女。

移交了多少人

哈拉比表示，最新一批人员包括12名携带子女的印度尼西亚妇女、30名索马里妇女，以及3至9名苏丹女性公民。自2022年起，苏丹、索马里和印度尼西亚公民团体此前也曾从罗杰营地被遣返。

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罗杰营地位于哈塞克省最东北部，约有2200名妇女和儿童居住在750顶帐篷中。营地居民包括土耳其、俄罗斯、英国、法国、德国、澳大利亚、印度尼西亚、苏丹、索马里和突尼斯公民。

双重国籍问题

哈拉比指出，双重国籍使遣返工作变得复杂。具体而言，涉及拥有苏丹和英国双重国籍、以及索马里和英国双重国籍的妇女。其中一些人拒绝被移交给苏丹当局，坚持要求移交给英国代表。

据该媒体消息人士称，叙利亚内部安全部队最近数次进入营地，来自澳大利亚、苏丹、索马里、印度尼西亚以及特立尼达和多巴哥的营地居民被带离。与此同时，叙利亚北部的活动人士不知道罗杰营地何时可能关闭，以及届时其居民将被转移到何处。

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