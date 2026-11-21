澳大利亚、加拿大和新西兰在中国举行的亚太经济合作组织活动期间谴责了俄罗斯对乌克兰发动的战争。据阿纳多卢通讯社报道，三国在联合声明中呼吁俄罗斯联邦——侵略国——同意永久且无条件停火，并立即结束战争。

谴责侵略

该声明由加拿大政府机构加拿大全球事务部发布。三国在声明中表示，在俄罗斯对乌克兰发动无端、非法且毫无正当理由的入侵近五年后，它们坚决谴责俄罗斯持续的侵略行为。

澳大利亚、加拿大和新西兰还表示，俄罗斯在2026年期间升级了战争，造成民众苦难，并严重破坏乌克兰的民用基础设施。它们认为，这场战争对全球安全与和平产生重大影响，包括对印太地区的影响。

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对粮食和能源的影响

三国指出，俄罗斯的行动及其全球经济后果，特别是对粮食和能源安全的影响，与亚太经济合作组织作为一个开放、充满活力、有韧性与和平共同体的愿景相悖。

声明作者表示支持所有旨在为乌克兰实现公正而持久和平的真诚努力。该文件在亚太经济合作组织部长级会议后发布，该会议于11月3日在线举行；经济领导人会议则于11月18日至19日在中国深圳举行。

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