日本三党同意削减31个议席——《日本时报》

在东京，日本自民党、日本维新会和国民民主党同意了一项计划，将削减众议院中按比例代表制分配的31个议席。据《日本时报》报道，该协议结束了执政联盟与在野的国民民主党之间围绕应削减议席数量的争议。

法案计划在12月12日前通过

这三个政党在议会中拥有多数席位，计划在本届议会会议结束前提出并通过相关法案，本届会议计划于12月12日结束。各党干事长在谈判后，根据自民党提出的妥协方案达成了协议。

根据这一决定，日本维新会同意的削减议席数比其要求少14席，而国民民主党同意削减的议席数比其提议多12席。国民民主党干事长榛叶贺津也表示，由于其政党的立场得到考虑，协议才得以达成。

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就选举改革达成妥协

国民民主党副党首古川元久称，通过修订后的计划是总体上最佳的选择。他表示，削减议席是根本性政治改革框架内的一项临时措施。

协议还纳入了国民民主党提出的修改：引入候选人联合名单制度，以及修改比例代表议席的分配方式，使其对小党更为有利。去年，削减约45个议席，即10%，是日本维新会与自民党组建联盟的条件。然而，该提案没有获得反对党的支持，并在自民党内部引发担忧。

日本维新会共同党首藤田文武承认，削减31个议席并不符合该党的目标。同时，他指出，联盟在议会上院没有多数席位，因此需要与反对党妥协，以支持这项立法倡议。

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