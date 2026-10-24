肯尼亚税务上诉法庭裁定，从肯尼亚税务局（KRA）的答辩中删除有关Knowledge Empowering Youth（KEY）Trust慈善基金会的部分主张。法庭认为，税务机关在上诉阶段增加了拒绝续期该基金会所得税豁免的新理由，据Nation Kenya报道。

由丽塔·菲尔德-马什创立的KEY Trust于2025年7月向KRA申请续期税收豁免。2026年3月，微型和小型纳税人专员驳回了该申请。起初，税务机关对向KenSAP Limited支付的大额款项表示担忧，认为该公司是独立法人实体，并质疑该基金会是否将收入完全用于慈善目的。

KRA的新主张

KEY Trust在对该拒绝决定提出上诉时表示，KRA在对上诉的答辩中提出了原始通知中没有的理由。具体而言，税务机关称，该基金会在境外支出超过2500万肯尼亚先令，拥有非居民受益人，未考虑残疾人的需求，也未提供详细的付款汇总和证明文件。

KRA还对该基金会员工和受托人委员会成员的报酬提出疑问，并称该组织积累了大量资金，而非将其用于慈善项目。税务机关坚持称，其并未提出新的拒绝理由，而是更详细地说明了该基金会为何未满足获得税收豁免的要求。

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法庭的结论

法庭认定，境外支出、非居民受益人、与残疾人有关的问题、付款文件、报酬以及资金积累，均可能各自构成拒绝的理由。因此，这些内容不能仅被视为对KRA决定的补充说明。

法庭没有完全删除税务机关的答辩，但下令删除包含新理由的部分。同时，法庭指出，KRA可以在一项新的、具有适当理由的决定中审议这些问题，并给予KEY Trust答复的机会。基金会就拒绝税收豁免提出的上诉将继续审理。

KEY Trust在肯尼亚和加拿大开展业务，并实施KEY Libraries和Kenya Scholar Access Program教育项目。前者帮助公立小学和中学为图书馆配备书籍、家具、电脑和其他教学材料。后者支持来自弱势背景、具有学术能力的学生接受大学教育。

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