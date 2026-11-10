总部位于汉堡的国际海洋法法庭周二开始审理阿根廷就福克兰群岛以北一个英国石油项目提出的申诉。阿根廷总统哈维尔·米莱称钻探活动非法，背景是阿根廷与英国围绕岛屿控制权的争端再度升级，OilPrice报道。

Sea Lion项目

Sea Lion油田由Navitas Petroleum Development and Production Ltd（NPDP）开发，该公司是以色列Navitas Petroleum全资拥有的英国子公司，其英国合作伙伴为Rockhopper Exploration。

今年早些时候，这些公司就Sea Lion Northern Development作出了最终投资决定。这意味着，项目全面实施所需的许可和融资已经落实。根据Navitas Petroleum的数据，计划于2028年3月开始首次石油生产。

更多最新消息请关注 UA.News Telegram 频道 Telegram.

双方立场

在围绕福克兰群岛和该石油项目经历数月紧张局势后，阿根廷于10月向法庭提起申诉。该法庭可以在海洋争端中作出具有法律约束力的裁决。

英国首相的发言人告诉《独立报》，英国正全面参与根据《联合国海洋法公约》进行的程序，并将阐述其对阿根廷临时措施请求的立场。该发言人表示，听证会不涉及福克兰群岛的主权问题。

英国自1833年以来一直控制这些岛屿，而阿根廷长期声称拥有这一群岛的主权，并将其称为马尔维纳斯群岛。1982年，两国曾为这些领土进行了一场短暂战争。福克兰群岛居民此前以压倒性多数投票支持维持英国海外领地地位。

关注我们在