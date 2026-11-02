澳大利亚昆士兰州民事与行政仲裁庭责令玛丽亚·格利重新粉刷其位于The Gap郊区Fernbrook住宅区内联排别墅的屋顶。据澳大利亚广播公司新闻报道，她必须自费在三个月内将heritage red色调改为Nutech coral。

上诉被驳回

格利与住宅区管理机构之间的纠纷持续了三年。2023年3月，这名业主将屋顶刷成heritage red色调，而非Nutech coral。

管理机构向楼宇共有产权和社区管理专员办公室申请解决争议。专员认定重新粉刷屋顶的要求合理，因为其颜色与住宅区内其他房屋的屋顶明显不同。

格利向仲裁庭对该决定提出上诉，但昆士兰州民事与行政仲裁庭（QCAT）高级成员理查德·奥利弗维持了这一结论。他指出，自己必须评估管理机构决定的合理性，而认定该屋顶与其余屋顶存在重大差异是合理的。

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居民投诉

Fernbrook委员会成员吉尔·埃尔斯沃思向仲裁庭表示，该屋顶破坏了该地区的视觉和谐。邻居们在提交的材料中称它刺眼、破坏了惯常的外观，并且格格不入。一名邻居还表示，格利的行为可能对其他业主的投资构成威胁。

2023年1月，格利询问管理机构她应选择何种颜色。住宅区规则没有规定具体色调：她被建议选择与其他屋顶相似的颜色。Nutech coral色调直到2023年10月才被确定，当时对已粉刷屋顶的投诉已经出现。

裁决公布后，格利表示失望，并称将考虑进一步的行动方案。她还表示，没有任何邻居亲自上门向她投诉。

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