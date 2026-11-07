巴基斯坦吉尔吉特-巴尔蒂斯坦选举法庭暂停了巴基斯坦人民党代表阿塔乌拉·沙阿的议员资格。沙阿由GBA-16迪阿默-II选区选出。法庭还责令自11月6日起12天内，在该选区的三个投票站进行重新投票。

据《黎明报》报道，法庭法官穆什塔克·穆罕默德批准了伊玛目·马利克的申请并作出该裁决。马利克曾以独立候选人身份参选，后加入Istehkam-i-Pakistan党，选举委员会最初宣布他为6月选举的获胜者。

邮寄选票争议

阿塔乌拉·沙阿对这一决定提出质疑，称负责组织选举的官员在未计入邮寄选票的情况下签发了49号表格。9月11日，法庭暂停了马利克的议员资格，并责令在9月16日前完成对这些选票的核查和计票。

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在核查和计数邮寄选票后，吉尔吉特-巴尔蒂斯坦选举委员会发布了49号表格中的更新汇总结果。根据结果，沙阿获得6618票，以13票领先马利克，随后他被宣布取代对手成为当选候选人。

上诉与新裁决

马利克向吉尔吉特-巴尔蒂斯坦最高上诉法院挑战法庭的决定。9月19日，法院驳回了他的上诉，维持暂停马利克议员资格及认定沙阿为当选候选人的决定。

后来，马利克对三个投票站的结果提出质疑，并向法庭申请在这些地点进行重新投票。法庭支持了该申请，再次暂停沙阿的议员资格，并指示选举委员会主席组织重新投票。

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