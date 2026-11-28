国际海洋法法庭驳回了阿根廷要求阻止福克兰群岛附近“海狮”石油项目的请求。法官以18票对3票通过了这一决定，BBC News报道。

法庭的立场

阿根廷当局要求停止该项目，理由是福克兰群岛的主权争端尚未解决；该群岛是英国海外领地。英国多次驳回阿根廷的主张。

周六，法庭庭长表示，没有理由认为该机构对此案拥有管辖权，因为其不能就主权问题作出裁决。阿根廷还称，争议水域的海洋环境受国际法保护。

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“海狮”油田

“海狮”油田位于福克兰群岛约209公里处，估计蕴藏17亿桶石油。英国Rockhopper Exploration公司和以色列Navitas Petroleum公司计划在两年内开始在该油田开采。

该项目可能为岛屿带来可观收入，岛上约有3500名居民。在2013年的公投中，99.8%的投票者支持维持英国海外领地地位，3人投了反对票。

1982年，阿根廷军队在岛上登陆，引发了与英国持续74天的战争。冲突造成255名英国军人、3名岛民和649名阿根廷军人死亡。

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