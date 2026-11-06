在澳大利亚悉尼，TriMob组织获提名角逐全国原住民和托雷斯海峡岛民体育奖（NATSISA）的“年度团队”奖项。颁奖典礼计划在悉尼板球场举行——这是自2001年以来该市首次举办这一活动，ABC News Australia报道。

体育与社区支持

TriMob由努加族和马图族代表纳特·希思于2020年创立。他在儿童时期被诊断患有格林-巴利综合征，这是一种影响神经系统并导致瘫痪的自身免疫性疾病。希思表示，医生曾告诉他，患病后他的耐力将无法恢复到从前的水平。

此后，希思参加了六场Ironman赛事，并赢得了其年龄组的冠军。TriMob鼓励澳大利亚原住民保持身体活跃，并参与铁人三项或马拉松比赛。该组织还开展Mob the Marathon项目，来自全国不同地区的参与者通过该项目为悉尼马拉松做准备；该赛事具有World Major地位。

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项目参与者塔莉莎·戈德温在年初加入该项目时并没有丰富的马拉松备赛经验。她表示，社区的支持帮助她训练并为比赛做准备。

该奖项重返悉尼

NATSISA奖项由已故原住民活动人士、曾在国际级别比赛中参赛的足球运动员查尔斯·珀金斯于1986年创立。目前，该活动由前澳大利亚足球联盟球员内森·洛维特-默里组织。该奖项曾停办20年，并于2023年恢复；此后，颁奖典礼已在布里斯班和墨尔本举行。

凯茜·弗里曼将担任今年颁奖典礼的主要演讲嘉宾。其他奖项类别包括终身成就奖、年度运动员奖和全国开拓者奖。

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