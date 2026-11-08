特立尼达和多巴哥政府希望在11月底前完成与委内瑞拉就Dragon和Loran-Manatee天然气田达成的协议。能源部长鲁达尔·穆尼拉尔11月7日表示，他预计民主党近期在美国中期选举中的斩获不会影响两国的天然气项目。

据The Rio Times报道，这些项目的推进取决于美国许可证，因为美国制裁规则决定了哪些主体可以在委内瑞拉水域作业。穆尼拉尔表示，美国当局已为Dragon和Loran-Manatee气田的活动发放许可证。

靠近边界的气田

Dragon气田位于靠近特立尼达的委内瑞拉水域，据引述的估计，其天然气储量约为4万亿立方英尺。Loran-Manatee是位于委内瑞拉与特立尼达和多巴哥海上边界附近的另一处天然气田。

2026年2月，特立尼达和多巴哥政府表示，已获得两项美国通用许可证，用于与委内瑞拉及共同海域有关的油气活动。根据这些许可证的条件，应付给委内瑞拉的税款和特许权使用费必须汇入经美国财政部批准的账户。

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下一步

穆尼拉尔表示，一个技术小组将访问委内瑞拉，以商定尚未解决的条款。随后，两国能源部长将会面，以最终敲定并签署协议。

双方还必须在许可证到期前完成关于Loran气田天然气计量和核算的协议。该文件将规定两国如何计量和分配来自共同储层的天然气。该报援引材料中未说明许可证的确切有效期。

此外，该部长表示，政府可能在数日内审议有关恢复位于Pointe-a-Pierre的Guaracara炼油厂运营的提议。该厂于2018年停止炼油，政府预计将在年底前发布征求提案公告。

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