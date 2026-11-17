Mass General Brigham和拉什大学医学中心的研究人员分析了美国伊利诺伊州北部1338名老年人的数据，发现：更长、更频繁的白天小睡与更高的死亡风险相关。据ScienceDaily报道，研究人员对参与者进行了最长19年的随访，研究结果发表在《JAMA Network Open》期刊上。

观察结果显示了什么

数据来自Rush Memory and Aging Project，这项研究主要关注老年人的记忆、思维和神经功能衰退。自2005年以来，参与者连续10天在手腕上佩戴活动监测器，以记录休息和活动时段。

这使得研究人员能够评估白天睡眠的时长、频率、时间以及每日变化，而不只是依赖参与者的自我报告。研究人员分析了在观察开始时记录的白天小睡习惯是否与随后几年中因任何原因死亡的可能性相关。

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每天每多睡一小时白天觉，与死亡风险约增加13%相关。每天多一次小睡，与风险约增加7%相关。上午小睡的参与者比下午小睡者的死亡风险高30%。

小睡并不意味着因果关系

作者强调，这项研究发现的是相关性，而非因果关系。更长或更频繁的白天小睡可能反映出未被发现的疾病、慢性健康状况、睡眠障碍或昼夜节律紊乱。

同时，白天睡眠的不规律性——即不同日期间其时间或时长的变化——与死亡率上升无关。科学家认为，未来通过可穿戴设备追踪白天睡眠，可能有助于更早发现老年人的健康问题。

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