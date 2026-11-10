在雅加达，印尼总统普拉博沃·苏比延多内阁的三名高级官员于11月9日宣布退出印度尼西亚团结党（PSI）。他们分别是文化部副部长吉林·加内沙·朱马尔约、林业部长拉贾·朱利·安东尼，以及人口与家庭发展部副部长拉图·阿尤·伊斯亚娜·巴古斯·奥卡，亚洲新闻台报道。

党主席的声明

PSI主席卡桑·庞阿雷普表示，他已收到这三名政治人物的退党申请。卡桑是印尼前总统佐科·维多多的小儿子。他表示，为国家服务应当比团体或政党利益更重要，PSI领导层则感谢这些官员在党内所做的工作。

官员的解释

吉林·加内沙·朱马尔约在Instagram发布的视频讲话中表示，经过个人思考后，他决定离开PSI。据他称，原因是一些情况已不再符合他从一开始为之奋斗的目标。

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拉贾·朱利·安东尼表示，他已辞去PSI总书记职务并停止其他党务活动，以便完全专注于担任林业部长的工作。他指出，总统交办的任务包括森林恢复、生态系统修复和生物多样性保护，其中也包括森林火灾后的相关工作。

伊斯亚娜·巴古斯·奥卡也解释说，她退出PSI是为了将更多精力投入人口与家庭发展部副部长的工作。这三名政治人物离开之际，该党正试图在2029年选举前扩大支持。成立于2014年的PSI在2019年和2024年选举中均未获得人民代表院席位。

与维多多家族的联系

此前与PSI关系密切的佐科·维多多于9月公开确认自己是该党成员。据他所说，他于2025年10月正式加入该党。

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