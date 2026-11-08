加沙三名儿童获得个性化行动辅助设备——联合国新闻

在加沙地带，国际非政府组织EducAid在联合国人道主义事务协调厅（OCHA）的资助下，向两名兄弟及其姐妹提供了为行动、学习和日常事务个别适配的设备。尽管加沙持续发生暴力事件，援助仍得以提供，联合国新闻报道。

10岁的阿纳斯出生时没有双腿，每只手各有两根手指。此前，他主要靠双手移动，母亲也经常抱着他。由于身体不稳且手部抓握能力有限，这名男孩很难书写和进食。

EducAid对他的轮椅进行了升级，加装了可拆卸桌板和用于下半身的防水保护部件。阿纳斯还获得了适配的笔握、可调节倾斜桌板以及用手移动时使用的辅助设备。其母亲表示，这帮助男孩变得更加独立，包括在书写和进食时。

苏朱德拥有自己的轮椅

阿纳斯17岁的姐姐苏朱德同样出生时没有双腿，每只手各有两根手指。她获得了一辆40号尺寸、配有可拆卸桌板的轮椅，以及可调节倾斜桌板、防水保护部件和用手移动时使用的支撑装置。

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苏朱德说，这是她第一次拥有自己的椅子，她甚至睡在里面，以免兄弟或姐妹把它拿走。此前，她不得不躺着写字，因为那样很累。现在，她可以更舒适地学习，并能走出帐篷而不弄脏衣服。她想学习媒体专业。

为穆罕默德提供的设备

15岁的穆罕默德同样出生时没有双腿，每只手各有两根手指。EducAid工作人员评估了他在家中和学校的需求，并在车间和实验室制作了数件适配设备。

其中包括一辆配有滑板、经过专门适配的轮椅，帮助男孩移动，以及一把坐便椅。他的母亲指出，手部抓握装置可保护穆罕默德的手免受伤口和打滑之害，并让他通过爬行移动更加容易。男孩本人说，多亏了桌板，他的衣服不再弄脏。教师表示，在获得援助后，孩子们开始更有效地书写，并渴望学习。

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