以色列国防军和国家安全总局辛贝特表示，在加沙地带的一系列打击中打死了7名武装人员。其中包括贾迈勒·阿布·赛义德，以色列安全部门称此人曾扣押奥梅尔·谢姆·托夫为人质。据《耶路撒冷邮报》报道。

以色列关于阿布·赛义德的说法

以军称，阿布·赛义德在哈马斯担任多个职务。以色列军方表示，他负责在加沙地带以外训练武装人员，指挥一个反坦克营，并负责中央营地旅的军事专业事务。以方还称，他参与了哈马斯与其他国家的联系。

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汗尤尼斯附近的打击

以色列称，周一在汗尤尼斯地区的两次打击中，马哈茂德·吉哈德·穆罕默德·卡法和阿萨德·苏莱曼·萨勒曼·卡什塔死亡。以军称，卡法领导哈马斯军事派别的一个狙击小组，而卡什塔是“伊斯兰军”组织成员。

以色列安全部门称，另有4人在周日于汗尤尼斯地区死亡。以军称，穆罕默德·扎卡里亚·贾迈勒、沙赫尔·穆罕默德·扎阿拉布和穆罕默德·阿明·纳马斯在哈马斯军事派别服役：贾迈勒是一名小组负责人，扎阿拉布则是“努赫巴”连连长。第四人是穆罕默德·阿里·阿布·沙尔，以色列称其为“巴勒斯坦伊斯兰圣战组织”的狙击手。

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