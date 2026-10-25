在以色列约旦河西岸希伯伦附近，以色列军方严重击伤了一名涉嫌试图驾车冲撞士兵的巴勒斯坦人，但未将其拘留。据《耶路撒冷邮报》援引陆军电台报道。

卡夫尔杜拉附近的事件

据Army Radio报道，该事件发生在周五，地点位于卡夫尔杜拉附近，发生时间是在希伯伦地区一起致命袭击发生后不久。在那次袭击中，上士罗恩·约纳坦·罗伊特曼和中士尤瓦尔·沙伊·斯维利姆死亡，另有三人受轻伤。

以色列国防军向该电台表示，军方人员发现一辆汽车行驶可疑，并向他们的方向加速，随后开火。与此同时，Army Radio指出，这名受伤男子未被拘留并就该事件接受讯问。以色列国防军表示正在核查此案情况，但未回答有关未拘留该巴勒斯坦人的进一步问题。

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袭击后的行动

据该报报道，在周五的袭击后，以色列安全部队强制疏散了希伯伦地区约2,000名巴勒斯坦人，并拆除了数量不明的建筑物。以色列国防军宣布在该地区启动反恐行动：安全部队正在搜查基础设施和武器，讯问数十名嫌疑人，设立检查站，并在邻近村庄开展行动。

军方还表示，被疏散者与加沙氏族存在家庭关系，以色列国防军将该氏族与哈马斯联系在一起。《耶路撒冷邮报》指出，以色列军方未提供有关被疏散者可能参与恐怖活动或其他违法行为的具体信息。

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