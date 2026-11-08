在以色列，随着人员短缺不断加剧，以军正在召回仅在数月前结束义务兵役的战斗人员。据《耶路撒冷邮报》报道并援引Walla消息，预备役人员也被召回服役，他们报告称感到精疲力竭并面临家庭困难。

缺少1.5万名士兵

据该报报道，以军高级军官正考虑公开且强硬地提出人员严重短缺的问题。这主要涉及约1.5万名士兵的缺口。

军方还面临拥有重要技能的专业人员流失，包括工程师、程序员以及其他掌握至关重要知识的工作人员。据《耶路撒冷邮报》报道，他们获得了民用部门颇具吸引力的工作机会。后勤部门也感受到人员短缺，那里已实行向经验丰富的中士授予代表性军衔的做法。

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预备役人员的抱怨与征兵讨论

预备役人员批评军方政策，称在三年战斗行动后，服役人员的负担并未减轻。一名预备役高级军官告诉Walla，紧急征召令实际上没有给预备役人员留下是否报到服役的选择。

预备役旅指挥官报告了营长和连长面临的困难。预备役人员中有面临经济困难的个体经营者、在经济领域担任专业职位的工作人员、学生，以及最近结束义务兵役的战斗人员。他们表示，部分军人还面临复杂的家庭和个人情况，却没有适当的支持体系。

一个多月前，以军总参谋长埃亚尔·扎米尔中将曾警告称，军队因人员短缺、尤其是战斗人员短缺而承受着巨大压力。在围绕兵役法的政治争议背景下，以军预计，联合政府协议将促进超正统派男性入伍，首先进入作战部队。根据所引述的数据，今年此类新兵人数预计约为4800人。

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