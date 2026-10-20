以色列国防军表示，其打击了一辆真主党卡车，并称该卡车正从黎巴嫩南部卡法拉地区的一处设施运输武器。以军还发布了一段视频，按照其说法，该视频记录了武器被装上卡车以及随后对该卡车实施的打击，据《耶路撒冷邮报》报道。

以军关于视频的声明

以军称，2025年12月，有关一处真主党据称用于储存武器的设施的信息，已通过美国主导的监督机制转交给黎巴嫩军队。随后，黎巴嫩军方表示已就该设施采取措施。

以色列军方称，数月后其发现真主党在该地点的进一步活动。以军称，在公布的画面中，该组织人员将武器和军事装备装入卡车，准备将其运走。在发现这一活动后，以色列军方对该车辆实施了打击。

打击日期未被披露。以军表示，卡法拉地区的事件是黎巴嫩军队报告与现场情况存在差异的例子之一。

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协调指控

以军情报局表示，其发现了一些黎巴嫩军队代表与真主党就管控措施进行协调的情况。以色列军方称，这种互动导致检查被延迟或受阻，并使该组织能够提前转移武器。

以军呼吁黎巴嫩军队采取更果断的行动，防止真主党的武器和军事基础设施存在于该国南部。美国军事司令部MARCENT的代表未在发稿前回应有关这些声明的置评请求。该司令部负责协调美国、以色列和黎巴嫩军方之间的关系。

在美国举行的谈判

与此同时，以色列和黎巴嫩军事代表团正在佛罗里达州坦帕举行新一轮由美国斡旋的谈判。据该报报道，讨论在美国中央司令部总部进行，预计将持续至周三。

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