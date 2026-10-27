昆士兰中心称失去300万美元资金支持——澳大利亚广播公司新闻

在布里斯班地区开展工作的澳大利亚青年倡导中心（YAC）表示，已失去300万美元的政府资金支持。该组织执行主任凯瑟琳·海斯认为，这一决定与YAC批评昆士兰州政府在青年司法领域采取严厉措施有关，澳大利亚广播公司新闻报道。

合同缩短与招标

YAC为接触司法系统或儿童保护服务的年轻人，以及无家可归或面临无家可归风险的人士提供法律援助和支持。海斯称，该组织原定持续至2028年的合同被提前终止。此后，该中心申请了多项招标，但没有中标任何一项。

据YAC负责人估计，资金损失将影响19名直接与年轻人合作的员工，以及每年约350名青少年。她指出，这些年轻人可能无法获得培训课程、心理咨询、医疗评估、住房、食物和衣物援助以及家庭治疗。

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政府立场

海斯表示，YAC的项目此前通过了政府的独立评估，并显示再犯率有所下降。她还称，该组织完成了既定的绩效指标。

反对党领袖史蒂文·迈尔斯称，终止资助是向其他社会服务机构发出的信号，并表示当局希望阻止它们进行公开批评。与此同时，青年司法部长劳拉·格伯驳回了YAC有关完成政府指标的说法。她表示，该项目未获续期，是因为其未达到保释期间无违法行为的目标指标，且再犯率超过60%。

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